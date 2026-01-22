Il futuro è prenotato da Jakirovic, che in serata sarà in Italia e che domani sosterrà le visite mediche per completare il suo arrivo dalla Dinamo Zagabria, e (forse) di Mlacic, per il quale si continua a lavorare e per il quale è in programma un incontro con Fali Ramadani, agente del giovane difensore dell'Hajduk Spalato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – L’Inter spera ancora in Perisic: entro la fine del mercato…
calciomercato
Sky – L’Inter spera ancora in Perisic: entro la fine del mercato…
L'Inter, oltre che per il futuro, lavora anche per la stretta attualità e non ha ancora esaurito le speranze di arrivare a Ivan Perisic
Ma l'Inter, oltre che per il futuro, lavora anche per la stretta attualità e non ha ancora esaurito le speranze di arrivare a Ivan Perisic. A riferirlo è Gianluca Di Marzio a Sky Sport, secondo cui i nerazzurri sperano ancora di un'apertura del PSV Eindhoven entro la fine del mercato per il laterale croato, che spinge per il ritorno a Milano.
Fin qui, il club olandese ha fatto muro, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare nei prossimi giorni. E l'Inter spera ancora di poter riportare Perisic in nerazzurro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA