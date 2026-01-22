Sky – L’Inter spera ancora in Perisic: entro la fine del mercato…

L'Inter, oltre che per il futuro, lavora anche per la stretta attualità e non ha ancora esaurito le speranze di arrivare a Ivan Perisic

Il futuro è prenotato da Jakirovic, che in serata sarà in Italia e che domani sosterrà le visite mediche per completare il suo arrivo dalla Dinamo Zagabria, e (forse) di Mlacic, per il quale si continua a lavorare e per il quale è in programma un incontro con Fali Ramadani, agente del giovane difensore dell'Hajduk Spalato.