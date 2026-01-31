Niente da fare per Moussa Diaby: l'esterno offensivo francese rimarrà all'Al-Ittihad, nonostante l'ultimo tentativo dell'Inter. Secondo Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, il club saudita è rimasto fermo sulla richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, rifiutando la proposta di prestito con opzione di acquisto obbligatoria da 28 milioni avanzata dalla dirigenza nerazzurra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter RMC Sport – Diaby, Inter arriva all’obbligo di riscatto. Ma l’Al-Ittihad ha risposto che…
calciomercato
RMC Sport – Diaby, Inter arriva all’obbligo di riscatto. Ma l’Al-Ittihad ha risposto che…
I nerazzurri si sono mostrati disponibili a fare un ulteriore sforzo per l'esterno francese, ma dall'Arabia Saudita nessuna apertura
Prosegue altrove, quindi, il mercato interista, ancora alla ricerca di occasioni last minute per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Chivu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA