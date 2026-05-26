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fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta svela: “Inter, anche Oaktree condivide che l’investimento su Palestra sia…”
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Gazzetta svela: “Inter, anche Oaktree condivide che l’investimento su Palestra sia…”
Secondo La Gazzetta dello Sport, Chivu, dopo l’ultimo incrocio a San Siro, ha parlato a Palestra facendogli i complimenti, così come Thuram
All'Inter sono tutti concordi: l'investimento estivo va fatto su Marco Palestra. L'esterno classe 2005 è stato eletto come miglior difensore del campionato ed è uno dei talenti più brillanti del nostro calcio.
Secondo La Gazzetta dello Sport, "Chivu, dopo l’ultimo incrocio a San Siro, ha parlato a Palestra facendogli i complimenti, così come Thuram. Tutti, compresa Oaktree, concordano sulla validità dell’investimento su un giovane esterno destinato a una grande carriera".
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