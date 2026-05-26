Secondo La Gazzetta dello Sport, Chivu, dopo l’ultimo incrocio a San Siro, ha parlato a Palestra facendogli i complimenti, così come Thuram

All'Inter sono tutti concordi: l'investimento estivo va fatto su Marco Palestra. L'esterno classe 2005 è stato eletto come miglior difensore del campionato ed è uno dei talenti più brillanti del nostro calcio.