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Mercato, ecco cosa succederà con Dumfries se dovesse arrivare Palestra all’Inter

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Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino alla fine di luglio e tiene aperta la porta a un trasferimento di alto profilo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter si è fiondata su Marco Palestra per rinforzare la fascia in vista del futuro: ma in caso di arrivo del classe 2005, cosa succederà a Denzel Dumfries, titolare a destra? Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino alla fine di luglio e tiene aperta la porta a un trasferimento di alto profilo.

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L’estate scorsa non ha sfruttato il diritto, scegliendo di trattenersi all’Inter. Ma se dovesse ricevere una proposta che rappresenti una tentazione forte, potrebbe anche accettarla. A 30 anni, magari dopo un Mondiale vissuto da protagonista con l’Olanda, avrebbe così l’occasione di un’ultima intrigante esperienza professionale.

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Se invece dovesse rimanere, non darebbe fastidio a nessuno. Anzi: faciliterebbe l’integrazione di Palestra, che tra l’altro è milanese di Buccinasco, consentendogli di adattarsi con calma al nuovo status".

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