Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino alla fine di luglio e tiene aperta la porta a un trasferimento di alto profilo

L'Inter si è fiondata su Marco Palestra per rinforzare la fascia in vista del futuro: ma in caso di arrivo del classe 2005, cosa succederà a Denzel Dumfries, titolare a destra? Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino alla fine di luglio e tiene aperta la porta a un trasferimento di alto profilo.