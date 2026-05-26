L'aggiornamento sul laterale dell'Atalanta che ha appena terminato la stagione al Cagliari con la vittoria contro il Milan a San Siro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 09:16)

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Marco Palestra è sempre più nel mirino dell'Inter. I nerazzurri lo hanno seguito con attenzione e apprezzato anche nello spezzone di gara avuto in Milan-Cagliari dell'altra domenica. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"Non che ci fossero dubbi, ma Palestra ha incassato un’altra promozione dalla “commissione” interista, che si è gustata con il sorriso la sua prestazione. Ora più che mai, dunque, il club nerazzurro vuole portare il 21enne di Buccinasco alla corte di Chivu. Come già emerso la scorsa settimana, in occasione della riunione in sede con il tecnico rumeno, non è un’operazione legata al destino di Dumfries.

L’olandese ha una clausola di uscita da 25 milioni. E non ha mai nascosto la sua ambizione di fare il salto in una big inglese. L’occasione, finora, non è mai concretamente arrivata. Potrebbe presentarsi, però, se Dumfries dovesse mettersi in mostra al Mondiale. Palestra, a quel punto, sarebbe il sostituto ideale. Ma, anche se l’esterno orange dovesse prolungare la sua permanenza in nerazzurro, in viale Liberazione, come alla Pinetina, vogliono già portarsi avanti per il futuro".