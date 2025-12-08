Il Milan potrebbe dare vita ad un derby di mercato con l'Inter per un giocatore che si sta mettendo in luce in Serie A

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 09:16)

Il Milan potrebbe dare vita ad un derby di mercato con l'Inter per un giocatore che si sta mettendo in luce in Serie A in questa stagione. A confermarlo è Tuttosport che sottolinea come i rossoneri siano alla ricerca di un difensore.

"Da qualche giorno Max Allegri ha compilato la letterina da mandare a Babbo Natale. Il tecnico livornese ha inserito come regali graditi da trovare sotto l’albero un difensore centrale, un vice Saelemaekers e un goleador. Per quanto riguarda il reparto arretrato, al di là del sogno Thiago Silva (più una suggestione per ora, ma nel mercato mai dire mai…), va registrato l’interesse per due elementi emergenti della nostra Serie A", spiega infatti Tuttosport che poi entra nel dettaglio:

"Fari puntati su Tarik Muharemovic, sempre più colonna della retroguardia neroverde. Con tanto di primo gol in A per mandare al tappeto i toscani e quarta statuetta del migliore in campo conquistata in 14 giornate. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Motivo per cui sul talento bosniaco c’è pure l’interesse dell’Inter, senza dimenticare che la Juve vanta il 50% sulla vendita. Carnevali già pregusta un’asta al rialzo e intende resistere fino a giugno prima di cedere il suo gioiello". L'alternativa, in casa Milan, è Idzes, ex Venezia e anche lui al Sassuolo.