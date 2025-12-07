FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Maignan-Milan: la richiesta per il rinnovo è alta. Inter, Juve e PSG alla finestra

calciomercato

SM – Maignan-Milan: la richiesta per il rinnovo è alta. Inter, Juve e PSG alla finestra

SM – Maignan-Milan: la richiesta per il rinnovo è alta. Inter, Juve e PSG alla finestra - immagine 1
Il portiere francese non ha ancora rinnovato con il club rossonero e la firma sembra sempre più lontana
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo di Mike Maignan. Hanno parlato del portiere rossonero a XXL e hanno sottolineato che tra lui e il Milan "le posizioni sono sempre più rigide". Stando a quanto riportato da Claudio Raimondi, inviato Mediaset, gli agenti del francese avrebbero chiesto per il prolungamento del contratto una cifra sugli otto mln.

SM – Maignan-Milan: la richiesta per il rinnovo è alta. Inter, Juve e PSG alla finestra- immagine 2
Getty Images

L'offerta del club rossonero è ferma a cinque mln. Per rimanere al Milan il capitano chiede uno status importante. Difficilmente il club rossonero però, riferiscono da SportMediaset, penserà a quelle cifre. Il portiere, che è in scadenza, sarà libero di firmare con un altro club a partire da gennaio.

Tanti i club che pensano a lui: Inter, Juve e pure PSG, hanno spiegato su Italia 1.

(Fonte: XXL)

Leggi anche
In Francia – Bouaddi, il Lille apre alla cessione: fissato il prezzo, c’è anche...
Ramos-Inter? Romano: “Addio al Monterrey, è libero a zero. E posso dire che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA