Al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo di Mike Maignan. Hanno parlato del portiere rossonero a XXL e hanno sottolineato che tra lui e il Milan "le posizioni sono sempre più rigide". Stando a quanto riportato da Claudio Raimondi, inviato Mediaset, gli agenti del francese avrebbero chiesto per il prolungamento del contratto una cifra sugli otto mln.