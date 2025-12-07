Al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo di Mike Maignan. Hanno parlato del portiere rossonero a XXL e hanno sottolineato che tra lui e il Milan "le posizioni sono sempre più rigide". Stando a quanto riportato da Claudio Raimondi, inviato Mediaset, gli agenti del francese avrebbero chiesto per il prolungamento del contratto una cifra sugli otto mln.
L'offerta del club rossonero è ferma a cinque mln. Per rimanere al Milan il capitano chiede uno status importante. Difficilmente il club rossonero però, riferiscono da SportMediaset, penserà a quelle cifre. Il portiere, che è in scadenza, sarà libero di firmare con un altro club a partire da gennaio.
Tanti i club che pensano a lui: Inter, Juve e pure PSG, hanno spiegato su Italia 1.
(Fonte: XXL)
