A causa di un cavillo burocratico il club toscano non ha potuto acquistare il nigeriano, ma la dirigenza nerazzurra non è preoccupata

Gianni Pampinella Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 16:11)

È saltato il trasferimento di Akinsanmiro al Pisa. A causa di un cavillo burocratico il club toscano non ha potuto acquistare il nigeriano che avrebbe dovuto portare nelle casse dell'Inter 7,5 milioni. Ma, in tutta questa situazione, la dirigenza nerazzurra non è preoccupata spiega la Gazzetta dello Sport.

"Dalle parti di viale della Liberazione non si è accesa alcuna spia di allarme, e anzi resiste la convinzione di poterne incassare persino di più dalla cessione del centrocampista nigeriano. Perché Akinsanmiro, nella scorsa stagione, è riuscito a mettersi in mostra nonostante la retrocessione senza appello del club toscano e ha attirato l'attenzione di svariati club. Un paio in Europa, uno in Italia. E l'Inter, dal canto suo, è convinta di poter monetizzare ancora meglio dalla cessione del nigeriano: doppia cifra, 10 milioni".

"Akinsanmiro, alla prima stagione in Serie A, ha messo insieme 24 presenze. Nel tempo gli occhi di svariati club si sono rivolti verso il rendimento di Akinsanmiro. In particolare quelli di tre club, un paio di Bundesliga e uno in Italia. Ovvero Werder Brema, Borussia Monchengladbach e... Bologna. Ad oggi appare più probabile un futuro in Germania, ma la dirigenza rossoblù apprezza molto le caratteristiche del nigeriano".

"Che, però, potrebbe pure giocarsi la conferma in nerazzurro durante il ritiro dell'Inter in programma a metà luglio. Cristian Chivu lo conosce bene, l'ha allenato nelle giovanili e lo monitorerà con un occhio di riguardo, esattamente come con Stankovic e Massolin. Ma se all'Inter arrivasse un'offerta soddisfacente, è probabile che le strade del club e del centrocampista possano presto separarsi ancora. Sempre con clausola di riacquisto in favore della società nerazzurra, che non intende perdere il controllo sui propri giovani. Mai".

(Gazzetta dello Sport)