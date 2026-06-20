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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, colpi di scena possibili: “Se l’Inter vendesse Bastoni a 60mln potrebbe prendere…”

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Mercato, colpi di scena possibili: “Se l’Inter vendesse Bastoni a 60mln potrebbe prendere…”

Mercato, colpi di scena possibili: “Se l’Inter vendesse Bastoni a 60mln potrebbe prendere…” - immagine 1
I colpi di scena, si sa, nel mercato sono sempre dietro l'angolo. E così, l'edizione odierna del Messaggero parla di questo scenario
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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I colpi di scena, si sa, nel mercato sono sempre dietro l'angolo. E così, l'edizione odierna del Messaggero, nel raccontare la situazione tra la Roma e Manu Koné, parla di uno scenario che, per quanto di difficile realizzazione, non è da escludere a priori.

Mercato, colpi di scena possibili: “Se l’Inter vendesse Bastoni a 60mln potrebbe prendere…”- immagine 2

Uno scenario che, scrive il quotidiano, chiama in causa anche l'Inter:

Mercato, colpi di scena possibili: “Se l’Inter vendesse Bastoni a 60mln potrebbe prendere…”- immagine 3
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"E' una partita a scacchi (quella tra la Roma e Manu Koné, ndr) dove tutte le parti provano a fare i loro interessi e il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Perché se Bastoni dovesse essere ceduto nei prossimi 10 giorni al Real Madrid o al Barcellona per 60 milioni, l'Inter avrebbe i 30 milioni per N'Dicka che Chivu ha messo in cima alla lista come potenziale sostituto del nazionale azzurro".

(Fonte: Messaggero)

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