I colpi di scena, si sa, nel mercato sono sempre dietro l'angolo. E così, l'edizione odierna del Messaggero, nel raccontare la situazione tra la Roma e Manu Koné, parla di uno scenario che, per quanto di difficile realizzazione, non è da escludere a priori.

"E' una partita a scacchi (quella tra la Roma e Manu Koné, ndr) dove tutte le parti provano a fare i loro interessi e il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Perché se Bastoni dovesse essere ceduto nei prossimi 10 giorni al Real Madrid o al Barcellona per 60 milioni, l'Inter avrebbe i 30 milioni per N'Dicka che Chivu ha messo in cima alla lista come potenziale sostituto del nazionale azzurro".