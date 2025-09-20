Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha raccontato alcuni dettagli del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges in estate dall'Inter. I nerazzurri, infatti, non hanno smesso di avere totalmente il controllo sul ragazzo. Ecco le parole di Moretto:

"E' stato fra i protagonisti del mercato estivo, il Bruges lo ha seguito per un anno, un acquisto voluto e mirato. Le cifre: 10 milioni di euro di trasferimento, più 12-15% di futura rivendita, che può variare in base agli anni. Poi ci sono due clausole, per cui l'Inter può riportarlo a Milano: la prima di 23 milioni di euro valida nel 2026, la seconda di 25 milioni di euro valida nel 2027".

"Un calciatore, dunque, assolutamente controllato dal club nerazzurro. Ma in estate non solo il Bruges ha bussato alla porta dell'Inter per Stankovic. Ci sono stati altri quattro club: Stoccarda, Eintracht Francoforte, Basilea e Bayer Leverkusen. Hanno tentato l'affondo, ma il Bruges si era mosso in anticipo".