Matteo Pifferi Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 10:30)

La prestazione di Pio Esposito contro l'Ajax è ancora sotto gli occhi di tutti. L'edizione odierna di Libero lo celebra così:

"Novantaquattro sulla maglia, Nove nell’anima. Un tempo al bar sport li chiamavano centravanti-boa, ma guai a rispolverare il nomignolo, sarebbe riduttivo per uno che non sta affatto fermo lassù ad aspettare il pallone. Esposito se lo viene a prendere, si mette sempre “in luce”, come dicono quelli bravi. E poi non si limita a semplici sponde, ma ha un ventaglio di soluzioni - aperture, appoggi, sventagliate - da regista offensivo.

Si vede che Dzeko è il giocatore in cui si vede di più e che ha probabilmente visto di più in video, e magari anche dal vivo quando il bosniaco vestiva nerazzurro e Pio si affacciava alla Primavera allenata, guarda un po’, da Chivu. Ogni volta che riceve il pallone, il 94 nerazzurro sa già come smistarlo. Con il pensiero, Esposito anticipa sia la giocata sia i movimenti. È utile un esercizio: mentre Barella, Calhanoglu e compagni fanno girare il pallone, osservate quante volte Pio accenna il movimento per occupare lo spazio potenzialmente migliore per lo sviluppo dell’azione".

Il tentativo respinto del Napoli — Pio, poi, ha delle qualità importanti che lo hanno reso un uomo mercato all'inizio dell'estate anche se poi la società ha chiarito già prima del ritiro che il classe 2005 sarebbe rimasto. "Pio è il perfetto centravanti che deve favorire gli inserimenti delle mezzali, motivo per cui Conte l’aveva richiesto come sostituto ideale di Lukaku nel suo Napoli, ancor più di Hojlund.

E De Laurentiis era d’accordo, considerando l’offerta da oltre 40 milioni paventata all’Inter. Ma è anche perfetto, Esposito, per giocare in coppia con un altro centravanti, sia esso Thuram, come contro l’Ajax, Lautaro che dovrebbe tornare contro il Sassuolo o Bonny che si candida a dare respiro al connazionale Marcus.

Un’ottima notizia anche per il ct Gattuso che si ritrova con una paradossale - considerando il precedente decennio di lamentele - abbondanza nel reparto d’attacco, nello specifico quello delle punte, e ha in Kean un interprete che rende ancora di più con un compagno al fianco capace di pulire qualche pallone".