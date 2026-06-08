Yann Bisseck e Luis Henrique, ruoli diversi ma il destino potrebbe essere lo stesso per entrambi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i due giocatori nelle prossime settimane verranno inevitabilmente "investiti" da decine di rumors e voci di mercato a causa delle rispettive situazioni. "Profondamente diverse tra loro, e questo è chiaro, ma potenzialmente dall'esito molto simile. Che potrebbe coincidere con l'addio all'Inter. Ecco perché".
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Gds – Bisseck e Luis Henrique via? Ecco perché e il ruolo di Diouf. All’Inter sono convinti…
BISSECK—
"Molto utilizzato in stagione, parecchio cresciuto anche sul piano dell'attenzione dentro le partite, impiegato sia sul centrodestra sia al centro della difesa. La sua stagione è stata ampiamente positiva (36 presenze tra tutte le competizioni), ma il suo futuro potrebbe comunque spostarsi lontano da Milano".
"Non perché qualcuno non lo consideri centrale nel progetto - Chivu lo apprezza molto, la società pure -, ma semplicemente perché ambito sul mercato. In cima alla lista delle pretendenti c'è il Bayern Monaco e Bisseck sarebbe particolarmente attratto dall'idea di giocare per la prima volta da protagonista in Bundesliga. Dalle parti di viale della Liberazione restano convinti che - soprattutto dopo l'ottima annata - offerte ne arriveranno altre e anche più elevate rispetto a quella del Palace. Il muro da sfondare è quello dei 40 milioni, che permetterebbero all'Inter di passare all'affondo definitivo per Palestra e investire altro pure in difesa".
LUIS HENRIQUE—
"Diverso è invece il discorso per quanto riguarda l'esterno brasiliano. L'ex Marsiglia ha giocato molto ma principalmente a causa della lunga assenza di Dumfries, si è immedesimato in un ruolo per lui più o meno nuovo e l'ha fatto con dedizione. Però quando l'olandese è tornato stabilmente titolare si è vista una sostanziale differenza. E ora che pure Dumfries ha detto addio per accasarsi al Real Madrid, l'Inter per la fascia destra ha in mente un solo nome: Marco Palestra".
"E il vice? Diouf, adattato stabilmente in corsia dove meglio ha reso quando è stato utilizzato nell'ultima stagione. Quindi non Luis Henrique, che l'Inter sarebbe lieta di cedere anche per ottenere una cifra tra i 20 e i 30 milioni che ovviamente tornerebbe utile per inoltrarli all'Atalanta. A gennaio si era fatto sotto con convinzione il Bournemouth e non è escluso che il club inglese torni a farsi sentire nelle prossime settimane".
(Gazzetta dello Sport)
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