Yann Bisseck e Luis Henrique, ruoli diversi ma il destino potrebbe essere lo stesso per entrambi

Gianni Pampinella Redattore 8 giugno - 18:10

Yann Bisseck e Luis Henrique, ruoli diversi ma il destino potrebbe essere lo stesso per entrambi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i due giocatori nelle prossime settimane verranno inevitabilmente "investiti" da decine di rumors e voci di mercato a causa delle rispettive situazioni. "Profondamente diverse tra loro, e questo è chiaro, ma potenzialmente dall'esito molto simile. Che potrebbe coincidere con l'addio all'Inter. Ecco perché".

BISSECK — "Molto utilizzato in stagione, parecchio cresciuto anche sul piano dell'attenzione dentro le partite, impiegato sia sul centrodestra sia al centro della difesa. La sua stagione è stata ampiamente positiva (36 presenze tra tutte le competizioni), ma il suo futuro potrebbe comunque spostarsi lontano da Milano".

"Non perché qualcuno non lo consideri centrale nel progetto - Chivu lo apprezza molto, la società pure -, ma semplicemente perché ambito sul mercato. In cima alla lista delle pretendenti c'è il Bayern Monaco e Bisseck sarebbe particolarmente attratto dall'idea di giocare per la prima volta da protagonista in Bundesliga. Dalle parti di viale della Liberazione restano convinti che - soprattutto dopo l'ottima annata - offerte ne arriveranno altre e anche più elevate rispetto a quella del Palace. Il muro da sfondare è quello dei 40 milioni, che permetterebbero all'Inter di passare all'affondo definitivo per Palestra e investire altro pure in difesa".

LUIS HENRIQUE — "Diverso è invece il discorso per quanto riguarda l'esterno brasiliano. L'ex Marsiglia ha giocato molto ma principalmente a causa della lunga assenza di Dumfries, si è immedesimato in un ruolo per lui più o meno nuovo e l'ha fatto con dedizione. Però quando l'olandese è tornato stabilmente titolare si è vista una sostanziale differenza. E ora che pure Dumfries ha detto addio per accasarsi al Real Madrid, l'Inter per la fascia destra ha in mente un solo nome: Marco Palestra".

"E il vice? Diouf, adattato stabilmente in corsia dove meglio ha reso quando è stato utilizzato nell'ultima stagione. Quindi non Luis Henrique, che l'Inter sarebbe lieta di cedere anche per ottenere una cifra tra i 20 e i 30 milioni che ovviamente tornerebbe utile per inoltrarli all'Atalanta. A gennaio si era fatto sotto con convinzione il Bournemouth e non è escluso che il club inglese torni a farsi sentire nelle prossime settimane".

(Gazzetta dello Sport)