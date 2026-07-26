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L'Inter sta accelerando per Romero. La trattativa per il difensore va avanti col Tottenham e con gli agenti del giocatore e c'è fiducia di poter trovare una soluzione. L'argentino vuole tornare in Italia e l'Inter sta facendo di tutto per inserire il giocatore nella rosa di Chivu.

Come si legge sul Corriere dello Sport, "Sul fronte Romero le parti sono accomodate al tavolo della trattativa ormai da giorni. I campioni d’Italia sono pronti a chiudere l’affare a titolo definitivo per regalare a Cristian Chivu un rinforzo che dirigenza e staff tecnico sono sicuri possa alzare il livello di un reparto arretrato già solido. Romero ha gamba, fisicità e un gran carattere, tutte doti che farebbero senz’altro comodo. Il suo arrivo colmerebbe anche il gap d’esperienza lasciato in campo e nello spogliatoio da addii come quello di Acerbi e De Vrij. Sarebbe una pedina che permetterebbe all’Inter di assecondare ancora di più la proposta di gioco voluta dal tecnico rumeno, con l’intenzione di alzare il baricentro il più possibile, ma all’occorrenza anche di proteggere la propria trequarti per fronteggiare eventuali momenti complicati delle partite e della stagione con il pragmatismo tanto invocato in alcune circostanze.

Se la dirigenza nerazzurra, per quanto prudente, rimane comunque fiduciosa di poter trovare un accordo con il Tottenham è perché ha avuto dalla proprietà il via libera per lavorare sul giocatore, sul quale ci sono anche Barça e Arsenal. Per parametri economici e anagrafici non sarebbe di certo un investimento futuribile, ma Marotta in conferenza stampa aveva già anticipato in maniera abbastanza chiara che da parte di Oaktree può esserci sempre spazio per un’eccezione rispetto alle linee guida generali. A patto ovviamente che ne valga la pena, come ritengono dirigenti e allenatore che da questo punto di vista sono ben lieti di accogliere tale responsabilità e lavorano in piena sintonia.

Gli uomini mercato del club continueranno a portare avanti i dialoghi con il pieno sostegno del fondo americano, sperando nella stretta di mano per una cifra non lontana ai 40 milioni bonus inclusi. L’intenzione è di non trascinare troppo a lungo il discorso, magari non oltre il prossimo weekend. La deadline potrebbe essere fissata per l’inizio di agosto. Anche perché bisognerà fare il possibile per anticipare l’assalto della concorrenza che potrebbe palesarsi da un momento all’altro", spiega il quotidiano.