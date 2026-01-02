FC Inter 1908
Il centrocampista dell'Inter potrebbe lasciare Milano per cercare più spazio altrove. Sulle tracce del giocatore c'è la Juve
Andrea Della Sala Redattore 

Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi potrebbe lasciare Milano per cercare più spazio altrove. Sulle tracce del giocatore c'è la Juve

"Il futuro di Davide Frattesi è in bilico: il centrocampista dell’Inter è finito ai margini con Cristian Chivu (solo 506 minuti in totale finora e 2 gol, entrambi in Coppa Italia) ed è nel mirino della Juventus. L’operazione però non è semplice da portare a termine, soprattutto a gennaio, perché il club nerazzurro vuole monetizzare, chiede una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro e non è intenzionato a cedere il giocatore in affitto, soprattutto in Italia. I bianconeri invece preferirebbero un’operazione in prestito, senza avere l’obbligo di riscattarlo. Al momento la trattativa non è decollata ma non si escludono sviluppi. Per il mediano azzurro intanto si valutano anche altre piste, in particolare la Turchia, dove si è mosso il Fenerbahce.

