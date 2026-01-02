"Il futuro di Davide Frattesi è in bilico: il centrocampista dell’Inter è finito ai margini con Cristian Chivu (solo 506 minuti in totale finora e 2 gol, entrambi in Coppa Italia) ed è nel mirino della Juventus. L’operazione però non è semplice da portare a termine, soprattutto a gennaio, perché il club nerazzurro vuole monetizzare, chiede una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro e non è intenzionato a cedere il giocatore in affitto, soprattutto in Italia. I bianconeri invece preferirebbero un’operazione in prestito, senza avere l’obbligo di riscattarlo. Al momento la trattativa non è decollata ma non si escludono sviluppi. Per il mediano azzurro intanto si valutano anche altre piste, in particolare la Turchia, dove si è mosso il Fenerbahce.