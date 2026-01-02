Arrivano ulteriori aggiornamenti su Joao Cancelo, con l'Inter che continua a premere per riportarlo a Milano

Marco Astori Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 14:16)

Arrivano ulteriori aggiornamenti su Joao Cancelo, con l'Inter che continua a premere per riportarlo a Milano. Ecco le ultime da Alfredo Pedullà: "Vi do le ultimissime: i contatti sono frequenti e continui con Jorge Mendes. L'Inter ha detto "noi ci siamo e non abbiamo neanche fretta di chiudere tra 2-3 giorni.

Siamo appena all'inizio della trattativa, fai scegliere la soluzione all'Al Hilal". La situazione è questa, è la mia versione: lui guadagna circa 18 milioni netti, vuol dire che da gennaio a giugno sono 9: l'Inter mette sul tavolo tra i 2,5 e i tre milioni. Pagherebbe quindi 3 sui 9 netti: quindi palla al giocatore e all Al Hilal che deve fare questo regalo.

Non ho grandi riscontri sul Barcellona. Juve? Al momento sta parlando l'Inter, la precedenza ce l'hanno loro. L'Inter non vuole svenarsi, non ha alcun tipo di problema nel dover pensare che Cancelo sia una testa calda: a Milano ha avuto un comportamento mediamente giusto. Va seguita perché è la cosa più calda".