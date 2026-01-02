FC Inter 1908
Pedullà: "Inter pagherebbe a Cancelo 3 milioni su 9. E ha detto Jorge Mendes che…"

calciomercato

Pedullà: “Inter pagherebbe a Cancelo 3 milioni su 9. E ha detto Jorge Mendes che…”

Pedullà: "Inter pagherebbe a Cancelo 3 milioni su 9. E ha detto Jorge Mendes che…"
Arrivano ulteriori aggiornamenti su Joao Cancelo, con l'Inter che continua a premere per riportarlo a Milano
Marco Astori
Marco Astori 

Arrivano ulteriori aggiornamenti su Joao Cancelo, con l'Inter che continua a premere per riportarlo a Milano. Ecco le ultime da Alfredo Pedullà: "Vi do le ultimissime: i contatti sono frequenti e continui con Jorge Mendes. L'Inter ha detto "noi ci siamo e non abbiamo neanche fretta di chiudere tra 2-3 giorni.

Pedullà: “Inter pagherebbe a Cancelo 3 milioni su 9. E ha detto Jorge Mendes che…”- immagine 2

Siamo appena all'inizio della trattativa, fai scegliere la soluzione all'Al Hilal". La situazione è questa, è la mia versione: lui guadagna circa 18 milioni netti, vuol dire che da gennaio a giugno sono 9: l'Inter mette sul tavolo tra i 2,5 e i tre milioni. Pagherebbe quindi 3 sui 9 netti: quindi palla al giocatore e all Al Hilal che deve fare questo regalo.

Pedullà: “Inter pagherebbe a Cancelo 3 milioni su 9. E ha detto Jorge Mendes che…”- immagine 3
Getty Images

Non ho grandi riscontri sul Barcellona. Juve? Al momento sta parlando l'Inter, la precedenza ce l'hanno loro. L'Inter non vuole svenarsi, non ha alcun tipo di problema nel dover pensare che Cancelo sia una testa calda: a Milano ha avuto un comportamento mediamente giusto. Va seguita perché è la cosa più calda".

