"Potendo spendere 60-70 milioni senza batter ciglio, la sensazione è che i dirigenti nerazzurri porterebbero a casa per la fascia l’enfant prodige Marco Palestra (servono però 40 milioni) e dietro uno tra Tarik Muharemovic (Sassuolo) e Mario Gila (Lazio)".
Lo svela oggi Il Giornale, che si si sofferma, nella sua edizione odierna, sul mercato dell'Inter, che sta valutando le mosse da attuare nel mese di gennaio. Ecco le ultime secondo il quotidiano: "Se però dovesse restare De Vrij fino a giugno (è in scadenza), a quel punto Marotta e Ausilio perla retroguardia potrebbero arrangiarsi con quelli che hanno e trovare un’occasione per il ruolo di laterale destro.
Stuzzica in tal senso il prestito semestrale di Cancelo, che vuole lasciare l’Al Hilal per tornare in Europa. Serve però che gli arabi paghino un grossa fetta dell’ingaggio: sarà disposto Simone Inzaghi a fare un favore alla sua ex squadra? Vedremo".
