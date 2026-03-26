Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora da scrivere: c'è il forte interesse del Barcellona. Intanto l'Inter prova a blindare il brasiliano

Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora da scrivere: c'è il forte interesse del Barcellona che in estate è pronto a dargli l'assalto. Intanto l'Inter prova a blindare il sostituto che ha in casa come braccetto di destra, Carlos Augusto.