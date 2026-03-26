Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora da scrivere: c'è il forte interesse del Barcellona che in estate è pronto a dargli l'assalto. Intanto l'Inter prova a blindare il sostituto che ha in casa come braccetto di destra, Carlos Augusto.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Gds – Inter, nodo Carlos Augusto: il rinnovo è tutt’altro che semplice
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Gds – Inter, nodo Carlos Augusto: il rinnovo è tutt’altro che semplice
Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora da scrivere: c'è il forte interesse del Barcellona. Intanto l'Inter prova a blindare il brasiliano
Come anticipato da Fcinter1908, il rinnovo del brasiliano non è così semplice. La conferma arriva anche da La Gazzetta dello Sport: "Nell’attesa, l’Inter intende cautelarsi, iniziando a lavorare per il rinnovo, tutt’altro che facile, di Carlos Augusto: il brasiliano 27enne scade nel 2028 e, per ora è l’unico vero replicante di Bastoni".
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