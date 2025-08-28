Se il mercato dell'Inter sembra chiuso in entrata, il discorso è diverso per le uscite. La dirigenza sta lavorando per piazzare Taremi e Palacios

Andrea Della Sala Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 14:45)

Se il mercato dell'Inter sembra chiuso in entrata, il discorso è diverso per quanto riguarda le uscite. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per piazzare Taremi e Palacios.

"L'incastro che avrebbe dovuto portare Mehdi Taremi al Panathinaikos non si è concretizzato. Anche a causa del dietrofront del Milan su Harder, direttamente coinvolto nel domino di attaccanti - con il greco Ioannidis allo Sporting Lisbona come sostituto del danese diretto verso Milano - che però non è partito. Ma l'iraniano potrebbe comunque finire molto presto in Pireo, sull'altra sponda dell'acropoli. Perché ad affondare in modo molto convinto sull'ex Porto, nelle ultime ore, è stato l'Olympiacos. Uno scatto decisivo? Presto per emettere verdetti definitivi, ma la trattativa è sulla buona strada", scrive Gazzetta.it.

"Dal canto suo l'Inter si liberebbe volentieri dell'ingaggio da 3 milioni netti che lega l'iraniano alla società nerazzurra (in totale schizzano a circa 10 lordi) e quindi, pur di risparmiarli, si "accontenterebbe" di cedere Taremi per una cifra praticamente simbolica. Ecco perché tra le due società non c'è alcun ostacolo. A decidersi definitivamente nelle prossime ore dovrà essere lo stesso Taremi, che in Grecia troverebbe un ambiente caldo, un campionato competitivo e soprattutto avrebbe la possibilità di continuare a giocare la Champions League, essendo l'Olympiacos qualificato. Di certo c'è che sono ore decisive per il trasferimento in Grecia dell'iraniano: di spazio in nerazzurro non ne troverà più", aggiunge il portale sportivo.