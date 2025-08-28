Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato anche di quello che possono riservare gli ultimi giorni di mercato per i tifosi dell'Inter. E riguarderebbe le uscite, su cui sono concentrati sia Marotta che Ausilio. Questo l'aggiornamento:
Marchetti: “Inter, Taremi può portare 10 milioni. Per Palacios due alternative”
L'aggiornamento sulle uscite a cui stanno lavorando Marotta e Ausilio negli ultimi giorni di mercato in casa nerazzurra
"L’Inter ora lavora sulle uscite. Taremi va verso l’Olympiakos (più avanti di PSV e Panathinaikos), un’operazione che tra cartellino e risparmio d’ingaggio può portare circa 10 milioni. Per Palacios, sfumato il Santos, resta aperta la possibilità di tenerlo come sesto difensore o girarlo in prestito al Basilea".
