FC Inter 1908
L'aggiornamento sulle uscite a cui stanno lavorando Marotta e Ausilio negli ultimi giorni di mercato in casa nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato anche di quello che possono riservare gli ultimi giorni di mercato per i tifosi dell'Inter. E riguarderebbe le uscite, su cui sono concentrati sia Marotta che Ausilio. Questo l'aggiornamento:

Marchetti: “Inter, Taremi può portare 10 milioni. Per Palacios due alternative”- immagine 2
Getty Images

"L’Inter ora lavora sulle uscite. Taremi va verso l’Olympiakos (più avanti di PSV e Panathinaikos), un’operazione che tra cartellino e risparmio d’ingaggio può portare circa 10 milioni. Per Palacios, sfumato il Santos, resta aperta la possibilità di tenerlo come sesto difensore o girarlo in prestito al Basilea".

