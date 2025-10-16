"Momento no per Yann Bisseck: da inizio stagione il difensore tedesco ha fatto registrare solo due presenze (...). Bisseck ha visto rallentare il suo percorso, indietreggiando nelle gerarchie di Chivu e della Germania".

"Il classe 2000 ha bisogno di rilanciarsi in vista del mondiale, e se con l'Inter non troverà il giusto spazio, potrebbe chiedere la cessione già a gennaio. Negli scorsi mesi i nerazzurri hanno rifiutato una proposta da 30 milioni da parte del Crystal Palace ma, se arrivasse una nuova offerta simile dalla Premier, stavolta il rifiuto sarebbe tutt'altro che scontato".