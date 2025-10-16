A gennaio potrebbero esserci dei movimenti importanti in casa Inter, anche in uscita. Come riferisce Sport Mediaset, infatti, dopo un inizio di stagione tutt'altro che da protagonista, Yann Bisseck, qualora la situazione non dovesse cambiare, potrebbe anche pensare di chiedere la cessione, per non perdere il treno Germania in vista del Mondiale. Si legge:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, a gennaio può esserci un movimento importante: “C’è chi può chiedere di…”
calciomercato
Inter, a gennaio può esserci un movimento importante: “C’è chi può chiedere di…”
A gennaio potrebbero esserci dei movimenti importanti in casa Inter, anche in uscita: lo riferisce Sport Mediaset
"Momento no per Yann Bisseck: da inizio stagione il difensore tedesco ha fatto registrare solo due presenze (...). Bisseck ha visto rallentare il suo percorso, indietreggiando nelle gerarchie di Chivu e della Germania".
"Il classe 2000 ha bisogno di rilanciarsi in vista del mondiale, e se con l'Inter non troverà il giusto spazio, potrebbe chiedere la cessione già a gennaio. Negli scorsi mesi i nerazzurri hanno rifiutato una proposta da 30 milioni da parte del Crystal Palace ma, se arrivasse una nuova offerta simile dalla Premier, stavolta il rifiuto sarebbe tutt'altro che scontato".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA