Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Dayot Upamecano, che andrà in scadenza la prossima estate accostato di recente anche all'Inter

Marco Astori Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 13:16)

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco che andrà in scadenza la prossima estate accostato di recente anche all'Inter: "Il Bayern avrà un nuovo incontro con i suoi agenti, che sono stati molto chiari.

Vogliono un ingaggio molto importante e un importante bonus alla firma. A marzo le parti sono state vicine all'accordo, ma alcuni dettagli non si sono chiariti, i tempi si sono allungati e diversi club si sono inseriti: ce ne sono molti sul difensore. Il Bayern avrà la possibilità di discutere un nuovo contratto, ma lui mantiene la sua posizione: è molto felice lì, ma bisogna trovare l'accordo economico.

Ci sono ancora dettagli da chiarire, non è finita: molti club stanno chiamando per lui e non si può escludere la possibilità che vada via a zero. La competizione è diventata seria, tanti club hanno cominciato a telefonare e ad interessarsi alla situazione, anche dall'Italia".