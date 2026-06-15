Il mercato dei bianconeri prenderà finalmente il via. Tra i nomi sondati e ricercati da mister Spalletti c'è anche un giocatore dell'Inter

Con l'arrivo di Giovanni Carnevali nella dirigenza della Juve, il mercato dei bianconeri prenderà finalmente il via. Tra i nomi sondati e ricercati da mister Spalletti c'è anche un giocatore dell'Inter.

Come spiega Repubblica, "Vlahovic è il preferito di Spalletti, che lo terrebbe a Torino. L'alternativa è Sorloth, in uscita dall'Atletico Madrid. Spalletti vorrebbe portare Frattesi alla Juventus: ne ha parlato a Forte dei Marmi nell'incontro con l'ad Carnevali".