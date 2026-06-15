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fcinter1908 calciomercato mercato inter C’è un giocatore Inter che Spalletti vorrebbe alla Juve: “Richiesta ufficiale a Carnevali”
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C’è un giocatore Inter che Spalletti vorrebbe alla Juve: “Richiesta ufficiale a Carnevali”
Il mercato dei bianconeri prenderà finalmente il via. Tra i nomi sondati e ricercati da mister Spalletti c'è anche un giocatore dell'Inter
Con l'arrivo di Giovanni Carnevali nella dirigenza della Juve, il mercato dei bianconeri prenderà finalmente il via. Tra i nomi sondati e ricercati da mister Spalletti c'è anche un giocatore dell'Inter.
Come spiega Repubblica, "Vlahovic è il preferito di Spalletti, che lo terrebbe a Torino. L'alternativa è Sorloth, in uscita dall'Atletico Madrid. Spalletti vorrebbe portare Frattesi alla Juventus: ne ha parlato a Forte dei Marmi nell'incontro con l'ad Carnevali".
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