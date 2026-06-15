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Palestra, Atalanta ferma: “50 più bonus”. Inter è arrivata a 40+5 e pensa che…

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La dirigenza nerazzurra proverà a riallacciare i contatti con l'Atalanta per Marco Palestra per capire se esistono i margini per abbassare la richiesta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Comincia una settimana importante in casa Inter: la dirigenza nerazzurra proverà a riallacciare i contatti con l'Atalanta per Marco Palestra per capire se esistono i margini per abbassare la richiesta della Dea.

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Come spiega il Corriere della Sera, "l’Atalanta nel frattempo tiene il punto su Marco Palestra, che è esposto in vetrina con un prezzo da 50 milioni più bonus. Valutazione troppo alta secondo i vertici di Viale della Liberazione.

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Difficile dare torto all’Inter, che in ogni modo si era spinta fino a 40 milioni più 5 di bonus, offerta parecchio convincente per un ragazzo di 21 anni con 46 presenze in serie A e di fatto solo un massimo campionato nelle gambe. Palestra è sicuramente la prima scelta di Chivu dopo la partenza di Dumfries".

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