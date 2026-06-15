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Frattesi, distanza di 5 mln col Nottingham. Occhio alla Juve, un giocatore può servire all’Inter

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Il centrocampista è in uscita dall'Inter. Sulle sue tracce c'è da tempo il club di Premier League, ma anche la Juve è in corsa
Andrea Della Sala Redattore 

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Il centrocampista Davide Frattesi è in uscita dall'Inter. Sulle sue tracce c'è da tempo il club di Premier League, ma anche la Juve è in corsa per il nerazzurro.

Inter Frattesi
Getty Images

"Davide Frattesi resta nel mirino del Nottingham Forest (distanza tra l'offerta di 25 milioni e la richiesta di 30), ma il tecnico della Juventus ha dimostrato di apprezzare il centrocampista ai tempi della Nazionale. Viceversa, Andrea Cambiaso potrebbe essere una pista alternativa all'obiettivo nerazzurro primario, Marco Palestra", sottolinea il Giorno.

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