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fcinter1908 calciomercato mercato inter Frattesi, distanza di 5 mln col Nottingham. Occhio alla Juve, un giocatore può servire all’Inter
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Frattesi, distanza di 5 mln col Nottingham. Occhio alla Juve, un giocatore può servire all’Inter
Il centrocampista è in uscita dall'Inter. Sulle sue tracce c'è da tempo il club di Premier League, ma anche la Juve è in corsa
Il centrocampista Davide Frattesi è in uscita dall'Inter. Sulle sue tracce c'è da tempo il club di Premier League, ma anche la Juve è in corsa per il nerazzurro.
"Davide Frattesi resta nel mirino del Nottingham Forest (distanza tra l'offerta di 25 milioni e la richiesta di 30), ma il tecnico della Juventus ha dimostrato di apprezzare il centrocampista ai tempi della Nazionale. Viceversa, Andrea Cambiaso potrebbe essere una pista alternativa all'obiettivo nerazzurro primario, Marco Palestra", sottolinea il Giorno.
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