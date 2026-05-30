Il quotidiano parla del calciomercato che sta per iniziare con le big italiane che devono fare i conti con i risultati della passata stagione. I nerazzurri viaggiano spediti per rinforzarsi

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 12:16)

"Alla fine "giocano" tutte per l'Inter. Siamo solo a fine maggio e il gap tra i nerazzurri con le storiche rivali Juventus e Milan sembra incolmabile. I campioni d'Italia, infatti, viaggiano spediti nella campagna di rafforzamento e si avvicinano al colpoCurtis Jones per la mediana". Il quotidiano Il Giornaleriassume così il mercato in questi primi giorni di trattative con le rivali nerazzurre alle prese con rivoluzioni dirigenziali o punti sulla situazione.

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Per il calciatore del Liverpool sono pronti 25 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Intanto le altre squadre devono fare i conti con i risultati della passata stagione. La Juve, che non si è qualificata alla Champions ma all'Europa League, deve fare i conti con i mancati introiti della massima competizione europea e per questo si parla di possibili cessioni. Come quella di Bremer: il suo contratto ha una clausola di 54 mln di clausola rescissoria e secondo il quotidiano per portarlo via ai bianconeri quella è la cifra che dovrebbe essere pagata. In un'unica soluzione.

In bilico anche Cambiaso e Thuram perché la Juve deve prima vendere e poi acquistare ma nel frattempo alcuni obiettivi sono già sfumati. Alisson resta al Liverpool, Bernardo Silva va al Barça e Rudiger rinnova col Real. Il Milan dal canto suo sta ancora lavorando su dirigenza e allenatore e si pensa ad una cessione illustre. Quella di Leao probabilmente che però ha acceso l'interesse di club arabi e turchi che non convincono come soluzione per il futuro il portoghese. Preferirebbe la soluzione Manchester United.

(Fonte: Il Giornale)