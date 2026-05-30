L'Inter prenderà almeno un difensore e ci sono diversi profili valutati dalla dirigenza: ecco il nome più caldo

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 11:46)

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Non è un mistero che l'Inter stia cercando (almeno) un difensore per rinforzare la retroguardia, tenuto conto anche dell'addio di Acerbi e quello possibile di De Vrij, con il quale i nerazzurri stanno valutando se proseguire insieme un'altra stagione oppure no.

Tanti i nomi accostati all'Inter in entrata ma due su tutti sono quelli più caldi: Muharemovic e Solet. Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Tuttosport a riguardo: "Tarik Muharemovic rimane un obiettivo molto complicato, a oggi è Oumar Solet ad avere ripreso quotazioni. Il centrale dell’Udinese piace da tempo ai vertici interisti: non è stata ancora avviata una vera e propria trattativa, né con il club friulano, né con chi assiste il francese, che nell’ultimo campionato si è confermato come uno dei difensori più affidabili del campionato di Serie A.

Anche in questo caso i rapporti tra i due club - come ribadito di recente da Gianluca Nani, ds friulano, che ha spiegato di aver parlato con Piero Ausilio del riscatto di Mattia Marello, laterale classe 2008 che ha fatto molto bene nella Primavera nerazzurra - sono più che buoni", chiosa il quotidiano.