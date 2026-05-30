Ruben Dias potrebbe lasciare il Manchester City in questa estate di grandi cambiamenti: l'Inter ci proverà

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 11:32)

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Il Bayern Monaco ha puntato Yann Bisseck, autore di una grande stagione con l'Inter che tuttavia non ha convinto Nagelsmann a convocarlo per il Mondiale. Il difensore tedesco, però, piace molto ai bavaresi e per questo è da attendersi un tentativo concreto nelle prossime settimane.

L'Inter ha già le idee chiare e - come riporta il Corriere dello Sport - non valuterà minimamente delle offerte inferiori ai 40 mln di euro. "Se Bisseck, infatti, con i suoi 26 anni da compiere il prossimo 29 novembre, è un giocatore ancora nella sua fase di crescita, chi, nel caso, prenderà il suo posto dovrà essere un difensore top. E c’è un nome in particolare che stuzzicherebbe l’Inter più di tutti: Ruben Dias del Manchester City.

Evidentemente, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio, che, per essere messo a segno, obbligherebbe ad aggiungere un altro gruzzoletto di milioni al potenziale incasso per Bisseck. Non è uno scenario impossibile, perché in Inghilterra si dice che il City stia pianificando qualche cambiamento, anche al di là dell’avvicendamento in panchina tra Guardiola e Maresca.

E questa sorta di ricambio generazionale potrebbe coinvolgere pure Ruben Dias, 29 anni toccati a maggio e reduce da una stagione con qualche acciacco e qualche panchina. Ad alimentare le speranza nerazzurre c’è anche il precedente di Akanji, lasciato andare un anno fa con una formula assolutamente vantaggiosa", si legge sul CorSport.

Le cifre dell'operazione Ruben Dias, però, sarebbero diverse da quelle di Akanji - arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato per circa 15 mln e 3,5 mln più bonus all'anno - perché il portoghese costa non meno di 50 mln e ora al City guadagna poco più di 6 mln a stagione.