Inter resta su Giovane, è corsa a 4: la strategia nerazzurra e il prezzo

L’Inter resta interessata a Giovane, gioiello di casa Verona e grande rivelazione di questa prima parte di stagione
Alessandro Cosattini Redattore 

L’Inter resta interessata a Giovane, gioiello di casa Verona e grande rivelazione di questa prima parte di stagione. Ecco le ultimissime dal sito di Repubblica sul brasiliano:

“La Lazio sta cercando di battere la concorrenza e assicurarsi Giovane dal Verona. Tante squadre sono interessate al 22enne attaccante brasiliano, che piace per il mercato estivo a Napoli, Inter e Roma. Il prezzo è di 18-20 milioni di euro, la Lazio pronta a inserire contropartite tecniche per chiudere l’affare. Il Napoli, che sta cedendo Lang al Galatasaray, potrebbe decidere di affondare il colpo e cercare di soffiare il calciatore alla Lazio”, si legge.

