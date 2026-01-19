FC Inter 1908
Romano: “Jakirovic priorità numero uno di Ausilio! Subito a Milano, il suo percorso all’Inter…”

Leon Jakirovic diventerà un nuovo giocatore dell'Inter: ecco il percorso pronto per lui secondo Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini 

Leon Jakirovic diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano è tornato sui dettagli dell'operazione.

“Jakirovic questa settimana viaggerà per l’Italia per le visite mediche e le firme sui contratti. È stata la priorità numero uno del direttore sportivo Ausilio, ci lavora da più di un anno, c’erano Ajax e Salisburgo, poi anche il Lipsia. L’Inter vince la concorrenza, 2 milioni fissi + 2,5 milioni di bonus e la percentuale sulla futura rivendita.

Che percorso è previsto per il ragazzo? Mi risulta che inizierà con l’U23. Arriverà sin da subito a Milano, poi inizierà ad allenarsi anche con la prima squadra per avere poi in futuro magari le sue opportunità. Jakirovic all’Inter è un affare fatto”, ha spiegato.

