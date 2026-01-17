Il Verona apre all’addio di Giovane, in calo nelle ultime uscite, ma grande rivelazione della prima parte di stagione. L’Inter lo osserva da mesi ormai, ecco il punto di Repubblica sul futuro del brasiliano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica boom: “Giovane, il Verone apre all’addio! La verità su Inter, Roma e Lazio”
calciomercato
Repubblica boom: “Giovane, il Verone apre all’addio! La verità su Inter, Roma e Lazio”
Il Verona apre all’addio di Giovane, in calo nelle ultime uscite, ma grande rivelazione della prima parte di stagione: la verità sull'Inter
"Contatti diretti tra la Lazio e il Verona per l’attaccante brasiliano Giovane. Nonostante l’arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo, il club biancoceleste sta valutando di far entrare ancora un attaccante in grado di giocare sia da centravanti che da esterno.
Il Verona ha aperto alla cessione, su Giovane c’è sempre vivo l’interesse da parte di Roma e Inter (per giugno), anche in questa finestra di mercato invernale. La Lazio ci pensa, riflette e intanto i colloqui con il Verona sono ripresi", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA