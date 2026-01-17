"Contatti diretti tra la Lazio e il Verona per l’attaccante brasiliano Giovane. Nonostante l’arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo, il club biancoceleste sta valutando di far entrare ancora un attaccante in grado di giocare sia da centravanti che da esterno.

Il Verona ha aperto alla cessione, su Giovane c’è sempre vivo l’interesse da parte di Roma e Inter (per giugno), anche in questa finestra di mercato invernale. La Lazio ci pensa, riflette e intanto i colloqui con il Verona sono ripresi", si legge.