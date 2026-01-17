Il calciatore dell'Hajduk Spalato, che sembrava ad un passo dalla firma con i nerazzurri, ha deciso di affidarsi al noto agente

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 14:27)

Il difensore dell'Hajduk Spalato Branimir Mlacić, che sembrava vicinissimo alla firma con l'Inter per rimanere in prestito al club croato fino a fine stagione, ha cambiato il suo agente. Lo ha confermato la società di Fali Ramadani, il nuovo procuratore del giocatore, attraverso un post sui social. Sul profilo della LIAN Sports Group si legge: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Branimir Mlacic nella nostra famiglia".

Di questo passaggio aveva parlato nelle scorse ore Fabrizio Romano che aveva spiegato come, nonostante l'affare fosse dato in dirittura d'arrivo, con il colpo di scena della firma con Ramadani, l'affare rischi di saltare. E il giornalista lo ribadisce dopo che il giocatore ha di fatto ufficializzato di essere diventato un assistito del noto procuratore.

"Conferme sul fatto che il giocatore è entrato a far parte della sua agenzia - scrive ancora Romano - nonostante quindi le notizie su un affare che si era concluso tutto è ora in stand-by e l'operazione dell'Inter rischia di saltare".