È già tempo di pensare al prossimo mercato in casa Inter. La priorità assoluta è naturalmente il campo e in particolare il campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League, ma i dirigenti ragionano già in vista della stagione 26/27. Occhio dunque al mercato e in particolare alle informazioni di Repubblica.
“Una riduzione dei costi arriverà dal probabile addio ad alcuni dei senatori, da Sommer ad Acerbi, da De Vrij a Darmian, fino a Mkhitaryan, tutti in scadenza di contratto.
Un aiuto al mercato in entrata potrebbe però arrivare anche dalla cessione di un big. Il maggior sospettato è Marcus Thuram, arrivato a parametro zero nel 2023 e legato all’Inter fino al 2028. Ma attenzione anche a Dumfries, rientrato dopo tre mesi di infortunio: l’olandese, sotto contratto per altre due stagioni, ha appena cambiato procuratore”, si legge.
