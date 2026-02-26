FC Inter 1908
calciomercato

Inter, 5 addii già decisi! Via un big? Occhio a questi due, maggior sospettato è…

È già tempo di pensare al prossimo mercato in casa Inter: ecco i piani dei dirigenti in vista della stagione 2026/27
Alessandro Cosattini Redattore 

È già tempo di pensare al prossimo mercato in casa Inter. La priorità assoluta è naturalmente il campo e in particolare il campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League, ma i dirigenti ragionano già in vista della stagione 26/27. Occhio dunque al mercato e in particolare alle informazioni di Repubblica.

“Una riduzione dei costi arriverà dal probabile addio ad alcuni dei senatori, da Sommer ad Acerbi, da De Vrij a Darmian, fino a Mkhitaryan, tutti in scadenza di contratto.

Un aiuto al mercato in entrata potrebbe però arrivare anche dalla cessione di un big. Il maggior sospettato è Marcus Thuram, arrivato a parametro zero nel 2023 e legato all’Inter fino al 2028. Ma attenzione anche a Dumfries, rientrato dopo tre mesi di infortunio: l’olandese, sotto contratto per altre due stagioni, ha appena cambiato procuratore”, si legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA