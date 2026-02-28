L’Inter farà almeno un colpo in difesa in estate . Sarà una finestra di mercato estiva di grandi novità per i dirigenti nerazzurri, soprattutto nel reparto arretrato dove ci sono in scadenza di contratto Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian. Sono due su tutti i nomi in lista secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport in queste settimane.

“Non dico che ci sarà una ricostruzione la prossima estate all’Inter, ma ci sarà un intervento importante sul mercato. Andrà via Sommer e arriverà così un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono quelli di Muharemovic o Solet”, ha spiegato. Questi due i nomi principali sulla lista dei dirigenti nerazzurri…