In casa Inter si lavora in vista della prossima stagione. Il focus in viale della Liberazione è anche sul centrocampo, reparto nel quale potrebbe esserci alcune modifiche tra entrate e uscite nella sessione estiva.
calciomercato
Inter, Frattesi in bilico: Stankovic e Goretzka nel mirino, ma occhio a un vecchio obiettivo
A confermarlo è Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, nel consueto appuntamento con l'editoriale:
"Qualche punto interrogativo rimane anche per il centrocampo ed è legato al a Frattesi, che anche nella sessione invernale ha avuto la possibilità di partire. Galatasaray e Nottingham Forest si erano mossi con decisione senza però poi trovare l’intesa con l’Inter.
I nerazzurri intanto stanno pensando di riportare alla base Aleksandar Stankovic, ora al Club Brugge, per il quale c’è un diritto di recompra fissato a 23 milioni per l’estate 2026 e a 25 più percentuale sulla futura rivendita nel 2027.
Occhio anche a Goretzka, che ha deciso di lasciare il Bayern Monaco a fine stagione e potrebbe essere un’ottima occasione a parametro zero. Anche Manu Koné piace tanto ma la trattativa con la Roma si preannuncia molto complicata".
© RIPRODUZIONE RISERVATA