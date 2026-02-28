In casa Inter si lavora in vista della prossima stagione. Il focus in viale della Liberazione è anche sul centrocampo, reparto nel quale potrebbe esserci alcune modifiche tra entrate e uscite nella sessione estiva.

"Qualche punto interrogativo rimane anche per il centrocampo ed è legato al a Frattesi, che anche nella sessione invernale ha avuto la possibilità di partire. Galatasaray e Nottingham Forest si erano mossi con decisione senza però poi trovare l’intesa con l’Inter.