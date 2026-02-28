FC Inter 1908
Inter, Frattesi in bilico: Stankovic e Goretzka nel mirino, ma occhio a un vecchio obiettivo

Il club nerazzurro monitora diversi obiettivi a centrocampo: possibile cessione per Frattesi dopo le voci di gennaio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

In casa Inter si lavora in vista della prossima stagione. Il focus in viale della Liberazione è anche sul centrocampo, reparto nel quale potrebbe esserci alcune modifiche tra entrate e uscite nella sessione estiva.

A confermarlo è Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, nel consueto appuntamento con l'editoriale:

"Qualche punto interrogativo rimane anche per il centrocampo ed è legato al a Frattesi, che anche nella sessione invernale ha avuto la possibilità di partire. Galatasaray e Nottingham Forest si erano mossi con decisione senza però poi trovare l’intesa con l’Inter.

I nerazzurri intanto stanno pensando di riportare alla base Aleksandar Stankovic, ora al Club Brugge, per il quale c’è un diritto di recompra fissato a 23 milioni per l’estate 2026 e a 25 più percentuale sulla futura rivendita nel 2027.

Occhio anche a Goretzka, che ha deciso di lasciare il Bayern Monaco a fine stagione e potrebbe essere un’ottima occasione a parametro zero. Anche Manu Koné piace tanto ma la trattativa con la Roma si preannuncia molto complicata".

