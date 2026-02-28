FC Inter 1908
Il focus in vista del prossimo mercato da parte del quotidiano in edicola stamattina
Daniele Vitiello
La previsione di molti è che l'Inter cambi radicalmente pelle la prossima estate. Potrebbero esserci molti movimenti in entrata e in uscita dal club nerazzurro, considerando le situazioni dei giocatori in scadenza di contratto e le possibili cessioni. In due, oltre ovviamente a capitan Lautaro Martinez, non sembrano rientrare in nessun discorso. Lo conferma Libero in edicola stamattina, senza neanche citare l'argentino:

"La società considera Barella intoccabile nonostante il calo di rendimento, anche perché Chivu, in ottica di un futuro passaggio al 3-4-2-1, vorrebbe ritrasformarlo nel mediano di ritmo che era a inizio carriera. Anche su Bastoni non ci sono dubbi: il pressing del Barcellona si intensificherà, ma non c'è bisogno di vendere come nel 2021 (Lukaku e Hakimi). Tra l'altro, il difensore salterà il Genoa per squalifica: al suo posto spazio a Carlos Augusto nei tre dietro.

