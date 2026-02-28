La previsione di molti è che l'Inter cambi radicalmente pelle la prossima estate. Potrebbero esserci molti movimenti in entrata e in uscita dal club nerazzurro, considerando le situazioni dei giocatori in scadenza di contratto e le possibili cessioni. In due, oltre ovviamente a capitan Lautaro Martinez, non sembrano rientrare in nessun discorso. Lo conferma Libero in edicola stamattina, senza neanche citare l'argentino:
Libero – Inter, grandi manovre in estate? Chi sono gli intoccabili
Il focus in vista del prossimo mercato da parte del quotidiano in edicola stamattina
"La società considera Barella intoccabile nonostante il calo di rendimento, anche perché Chivu, in ottica di un futuro passaggio al 3-4-2-1, vorrebbe ritrasformarlo nel mediano di ritmo che era a inizio carriera. Anche su Bastoni non ci sono dubbi: il pressing del Barcellona si intensificherà, ma non c'è bisogno di vendere come nel 2021 (Lukaku e Hakimi). Tra l'altro, il difensore salterà il Genoa per squalifica: al suo posto spazio a Carlos Augusto nei tre dietro.
