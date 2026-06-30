Uno dei temi più dibattuti a Microfono Aperto di Radio Sportiva è certamente quello della fuga dei giovani calciatori dall'Italia e quello - intrinseco - dell'incapacità dei club di trattenerli nella nostra Serie A. Un tema che ha molteplici sfumature e sul quale tifosi e addetti ai lavori si dividono cercando l'origine di tutti i problemi e proponendo soluzioni molto diverse tra loro. Ciccio Graziani, che a Radio Sportiva ha fatto proprio l'esempio di Marco Palestra, ha le idee molto chiare: CONTINUA A LEGGERE.