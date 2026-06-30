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Inter, che risparmio a bilancio con i 4 addii a scadenza! Liberati conti per…

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Con l’addio di questi giocatori l’Inter avrà costi inferiori per oltre 3,5 milioni di euro sul fronte ammortamenti nella stagione 2026/27
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Quattro addii pesanti in casa Inter, sia in campo che fuori: oggi il club nerazzurro ha salutato Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, che lasciano il club alla fine dei loro contratti.

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Getty Images

Questo il risparmio a bilancio con queste partenze secondo i calcoli di Calcio e Finanza: "Pedine che andranno chiaramente sostituite (sia a livello qualitativo che sul fronte numerico), ma che per il momento liberano quasi 20 milioni di euro di costi rispetto alla stagione appena conclusa. 

Fonte tabella: Calcio e Finanza

Nel dettaglio, con l’addio di questi giocatori l’Inter avrà costi inferiori per oltre 3,5 milioni di euro sul fronte ammortamenti nella stagione 2026/27. Per quanto riguarda invece gli stipendi, a livello lordo la cifra calerà di oltre 16,3 milioni di euro. A pesare più di tutti da questo punto di vista era l’ingaggio di de Vrij. Nel complesso, il difensore olandese (pur ormai completamente ammortizzato a livello di cartellino) era il giocatore più costoso tra questi. Seguivano in ordine Sommer e Darmian".

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