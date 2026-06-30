Quattro addii pesanti in casa Inter , sia in campo che fuori: oggi il club nerazzurro ha salutato Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian , che lasciano il club alla fine dei loro contratti.

Questo il risparmio a bilancio con queste partenze secondo i calcoli di Calcio e Finanza: "Pedine che andranno chiaramente sostituite (sia a livello qualitativo che sul fronte numerico), ma che per il momento liberano quasi 20 milioni di euro di costi rispetto alla stagione appena conclusa.

Nel dettaglio, con l’addio di questi giocatori l’Inter avrà costi inferiori per oltre 3,5 milioni di euro sul fronte ammortamenti nella stagione 2026/27. Per quanto riguarda invece gli stipendi, a livello lordo la cifra calerà di oltre 16,3 milioni di euro. A pesare più di tutti da questo punto di vista era l’ingaggio di de Vrij. Nel complesso, il difensore olandese (pur ormai completamente ammortizzato a livello di cartellino) era il giocatore più costoso tra questi. Seguivano in ordine Sommer e Darmian".