Daniele Mari Direttore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 12:54)

L’Olympiacos ha messo a segno un colpo di mercato di enorme risonanza, assicurandosi Mehdi Taremi. Lo scrivono i media greci, in particolare "To10", al termine di una giornata continuamente in altalena tra presunti accordi e presunti dietrofront.

"Dopo aver trovato l’accordo con l’Inter, che incasserà 2 milioni di euro per liberarlo, il club greco ha convinto l’attaccante iraniano a firmare un contratto biennale, battendo la concorrenza di PSV Eindhoven, Stoccarda, Lione e Werder Brema.

Nonostante le indiscrezioni di un ritiro dalla trattativa circolate nei giorni scorsi, l’Olympiacos non solo è rimasto in corsa, ma ha chiuso rapidamente l’operazione. In poche ore ha raggiunto l’intesa con i nerazzurri, ha parlato più volte con il giocatore e ha definito un accordo che lascia a mani vuote tutti gli altri club interessati. L’ufficialità è attesa a breve, con la firma che avverrà a distanza, poiché Taremi si trova attualmente in ritiro con la nazionale iraniana per la Central Asian Nations Cup.

Con i suoi 1,87 metri e un innato fiuto per il gol, Taremi è considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Ha iniziato al Persepolis, dove ha segnato 55 gol in 112 presenze, per poi trasferirsi in Qatar e successivamente in Europa, al Rio Ave. La sua consacrazione è arrivata al Porto, dove in cinque stagioni ha realizzato 91 reti in 182 partite. Nel 2024 è approdato all’Inter, indossando la maglia numero 99. In totale vanta 202 gol e 101 assist in 445 presenze con i club.

Anche con la nazionale iraniana ha scritto pagine importanti, diventando il secondo miglior marcatore di sempre con 56 gol in 95 partite e contribuendo in maniera decisiva alla qualificazione ai Mondiali del 2026. Due volte capocannoniere del campionato iraniano, protagonista in Champions League e leader indiscusso in attacco, Taremi è pronto ora a indossare la maglia dell’Olympiacos, con l’obiettivo di continuare a lasciare il segno sia a livello di club che con la sua nazionale", si legge.