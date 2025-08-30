L'Inter sta lavorando ancora alla costruzione della rosa Under23 che competerà a partire da quest'anno in Lega Pro, nel girone C. Questa mattina il club nerazzurro ha annunciato un nuovo acquisto per la rosa di Stefano Vecchi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Inter Under23, dall’Empoli arriva Kaczmarski
calciomercato
UFFICIALE – Inter Under23, dall’Empoli arriva Kaczmarski
Il club annuncia l'arrivo del centrocampista classe 2004 dall'Empoli
"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Iwo Krzysztof Kaczmarski dall'Empoli. Il giocatore classe 2004 si trasferisce all'Inter U23in prestito con obbligo di riscatto", si legge nel comunicato sul giocatore che sarà a disposizione dell'allenatore.
Il 21enne centrocampista polacco l’anno scorso ha giocato 33 partite in seconda divisione con il Miedz Legnica. Ha giocato con l'Empoli qualche minuto in Serie B. L'Inter Under23 nel fine settimana affronterà, allo stadio di Monza sede delle gare casalinghe, la Pro Patria, dopo il pari con il Novara all'esordio.
(Fonte: inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA