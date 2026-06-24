"A livello di priorità il nome di Gianluca Mancini è da sempre in cima alla lista per quanto riguarda i difensori centrali, il secondo arriva decimo. C'è Mancini, poi un vuoto enorme e poi tutti gli altri nomi fatti. Anche lì è una situazione molto complessa, quando l'Inter inizia a parlare con Mancini, quante chance ha la Roma di finire tra le prime quattro? E quante chance ha Mancini di fare una doppietta nel derby?".