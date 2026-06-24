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Guarro: “Inter, un difensore piace così tanto che il secondo in lista arriva decimo”

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Nel corso dell'ultima diretta di FcInter1908.it su Twitch, Pasquale Guarro ha fatto il punto sul mercato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nel corso dell'ultima diretta di FcInter1908.it su Twitch, Pasquale Guarro ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, in particolare sul nome del difensore centrale che il club nerazzurro segue da tempo.

Guarro: “Inter, un difensore piace così tanto che il secondo in lista arriva decimo”- immagine 2
Getty Images

"A livello di priorità il nome di Gianluca Mancini è da sempre in cima alla lista per quanto riguarda i difensori centrali, il secondo arriva decimo. C'è Mancini, poi un vuoto enorme e poi tutti gli altri nomi fatti. Anche lì è una situazione molto complessa, quando l'Inter inizia a parlare con Mancini, quante chance ha la Roma di finire tra le prime quattro? E quante chance ha Mancini di fare una doppietta nel derby?".

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