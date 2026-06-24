Filippo Biafora, giornalista de il Tempo e da sempre vicino alle questioni di casa Roma, conferma: "L'Inter segue ancora Mancini"

Matteo Pifferi Redattore 24 giugno - 20:39

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Da diverse settimane il nome di Solet sembrava essere la priorità per la difesa dell'Inter, che necessita di rinforzi dopo gli addii di Acerbi e De Vrij. La trattativa con l'Udinese, però, non è ancora entrata nel vivo e dopo che l'operazione Palestra è saltata, i nerazzurri stanno prendendo tempo prima di muovere i primi passi concreti sul mercato.

Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Chalobah, in uscita dal Chelsea, ma non è da escludere un altro tentativo per Mancini. La conferma arriva da Filippo Biafora, giornalista de il Tempo e da sempre vicino alle questioni di casa Roma:

"L'Inter ci ha sicuramente provato per Mancini, Marotta ha smentito in maniera abbastanza secca quello di Ndicka però l'Inter Mancini lo ha seguito e lo segue con attenzione, ovviamente però la priorità è rinnovare il contratto con la Roma", ha dichiarato Biafora a Radio Manà Manà.