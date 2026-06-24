Pedullà: “Su Palestra ne ho lette di tutti i colori. E non è vero che…”

"Su Palestra ne ho lette di tutti i colori, ho letto anche delle accuse che mi sembrano ingenerose nei riguardi di un ragazzo che ha fatto una scelta che avrebbero fatto i ragazzi di una certa età, giovani, in grado di poter fare un salto di qualità, dopo aver aspettato l'Inter senza aver detto "Voglio solo l'Inter". Se ci pensate bene, siamo delle lumache rispetto ai fulmini di guerra che stanno da altre parti.

Se passano 4-5 settimane per trattare, poi i bonus, poi arrivi a 50 mln ma l'Atalanta vuole di più, incontri, colloqui, incroci e poi arriva un altro e se lo porta via. La trattativa non può essere partita ieri sera, lo sanno anche i neofiti e i profani. La trattativa è partita almeno giovedì scorso. Se ci pensate bene, è la stessa storia di Calafiori, si diceva che avesse detto di sì alla Juventus, si partiva da 40, poi 42, poi 45. Poi è arrivato l'Arsenal e te l'ha portato via, gli altri hanno i soldi e fanno stare meglio il ragazzo. Il calcio italiano deve risolvere problemi senza pistolotti di retorica"