"Il centravanti danese è stato a lungo nel mirino dell’Inter che ora, però, ha virato decisamente sull’atalantino Lookman. È curioso che i due abbiano giocato insieme a Bergamo, ma è evidente che Hojlund in Premier non ha reso secondo le aspettative. Ecco perché chi lo vuole riportare in Italia cerca una soluzione in prestito, visti anche i costi sopportati dagli inglesi per l’acquisto. Quasi 80 milioni di euro. In ribasso la soluzione interista, attenzione ad un possibile ingresso in scena proprio del Milan. Se Tare non riesce a sbloccare la trattativa con Vlahovic è chiaro che deve trovare un’alternativa", si legge a proposito del calciatore che per tanto tempo veniva accostato al mercato nerazzurro.