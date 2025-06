"Non è un caso che il dt Giovanni Sartori sia andato a visionare – ancora una volta – Francesco Pio Esposito per Cremonese-Spezia, atto I della finale per chi sogna la Serie A. E probabilmente succederà anche stasera per la finale di ritorno. Francesco Pio Esposito a metà aprile ha rinnovato con l’Inter fino al giugno 2030: è e dovrà essere il futuro. Diciotto gol in Serie B coi liguri, il timbro di predestinato assieme ai fratelli Salvatore (compagno di squadra, interno, e altrettanto apprezzato), e Sebastiano per il quale l’Empoli ha il riscatto fissato a 5 milioni di euro ma con l’Inter che probabilmente (vanno capiti i tempi) lo rimetterà in prestito. Cosa succederà si vedrà, ma di certo i due fratelli piacciono", scrive La Gazzetta dello Sport.