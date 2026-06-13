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Idea maxi operazione con la Juve! “Non solo Frattesi e Cambiaso, spunta un altro nome Inter”

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Nonostante l'accesa rivalità, Inter e Juventus potrebbero imbastire trattative importanti insieme in questa finestra estiva di mercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nonostante l'accesa rivalità, Inter e Juventus potrebbero imbastire trattative importanti insieme in questa finestra estiva di mercato.

Idea maxi operazione con la Juve! “Non solo Frattesi e Cambiaso, spunta un altro nome Inter”- immagine 2

Come riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, infatti, in ballo non ci sarebbero solo i nomi di Frattesi e Cambiaso, ma anche quello di Carlos Augusto, per una maxi operazione che avrebbe del clamoroso:

Carlos Augusto Inter
Getty Images

"In attesa di capire i margini di manovra con l'Atalanta per Palestra, i nerazzurri si muovono anche sulla questione centrali difensivi vista la partenza di Acerbi e il futuro incerto di De Vrij. In questo momento Solet è la pista più concreta anche se l'Udinese chiede non meno di 25 milioni. In uscita rimane Frattesi. L'ipotesi più probabile resta il Nottingham Forest, più difficili le strade Roma e Napoli. Da non sottovalutare anche l'idea di una maxi operazione con la Juventus con Cambiaso e Carlos Augusto".

(Fonte: TMW)

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