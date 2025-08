"Un film già visto dalle parti di Zingonia visto che con Koopmeiners l’estate scorsa era stata vissuta una querelle simile. Pure allora l’Atalanta aveva tenuto duro per strappare più soldi possibili dalla vendita, nonostante al calciatore era stato fatto intendere mesi prima di poter partire dinanzi a una proposta congrua. Nel mercato però non si bisogna mai dare nulla di scontato. Della serie: verba volant, scripta manent. Ecco perché Lookman ha scelto di esporsi pubblicamente sulla vicenda, al fine di rimarcare un gentleman agreement venuto meno negli ultimi tempi", scrive Il Giornale.

Senza esclusione di colpi

"Una battaglia senza esclusione di colpi che potrebbe sfociare in un’assenza oggi agli allenamenti da parte del numero 11. Vedremo se accadrà davvero, ma non sono da escludere altri colpi di scena. Intanto la dirigenza interista aspetta il via libera di Oaktree per rilanciare e arrivare intorno ai fatidici 50 milioni, che alla fine dovrebbero rappresentare il prezzo giusto per liberare Lookman e far contenta la Dea. Altrimenti l’alternativa è rappresentata dalla prosecuzione del braccio di ferro che potrebbe però portarsi fino al termine del mese", aggiunge il quotidiano.