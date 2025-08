Lookman rompe con l’Atalanta sui social. C’è il like di Koopmeiners

Tra i tantissimi commenti e like dei tifosi dell'Inter , lo sfogo social di Ademola Lookman - che ha chiesto ufficialmente e anche tramite un post su Instagram - all'Atalanta di essere ceduto ce n'è uno molto particolare. È quello di Teun Koopmeiners , ex compagno dell'attaccante prima del suo passaggio alla Juventus. Anche lui la scorsa estate era arrivato alla rottura con il club bergamasco.

Aveva un accordo con la Juventus che lo aveva seguito fin da gennaio 2024 e così lui già a marzo chiede pubblicamente, con un'intervista, la cessione ai dirigenti atalantini, Percassi smentisce in quel momento ma a fine maggio il problema si ripropone, l'olandese vuole andarsene, vuole giocare in bianconero. Ma i 45 mln offerti dalla Juve non bastano. Viene anche schierato da Gasperini ma il giocatore finisce per litigare con l'allenatore che lo allontana dagli allenamenti. Dopo qualche giorno proprio il tecnico dichiara che il giocatore vuole andare alla Juve. La telenovela si chiude il 28 agosto con l'annuncio ufficiale del club bianconero sull'ingaggio del giocatore.