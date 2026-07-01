"In casa viola c’è la necessità di collezionare specialisti di fascia, visto che Parisi è reduce da un grave infortunio, Fortini e Dodò possono partire e non si può certo dire che Gosens sia un intoccabile. Da qui l’interesse, che parte da lontano, per João Mário, il Genoa che offre ogni tre giorni Norton-Cuffy e le idee all’estero che possono emergere".

"Dodò spera di andare all’Inter o al Napoli, i due club che hanno cercato Khalaili, anche se gli azzurri si sono mossi per primi. Savona, da tempo, ha strizzato l’occhio all’Atalanta, che può salutare Bellanova. Morale: i pendolini di fascia sono essenziali. Sono passaggi decisivi per fare in modo che il treno abbia vagoni di qualità e non finisca su un binario morto".