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UFFICIALE – Inter, Mkhitaryan rinnova per un’altra stagione: ecco il comunicato

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan, che continuerà dunque con il calcio giocato almeno per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2027.

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Ecco la nota del club nerazzurro:

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"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027".

(Fonte: inter.it)

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