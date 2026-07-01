Il club nerazzurro sta valutando la candidatura del classe 2004: il profilo intriga ma servirebbe un periodo di adattamento

Alessandro De Felice Redattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 08:02)

L’Inter fa sul serio per Anan Khalaili. Il terzino israeliano classe 2004 è balzato in cima alla lista dei nerazzurro per la corsia di destra dopo l’addio di Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra, finito al Chelsea.

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I nerazzurri hanno acceso la corsa al 21enne, con la sfida di mercato al Napoli, ma - come rivela il Corriere dello Sport - il vero ostacolo ora è rappresentato dal l’Union Saint-Gilloise, proprietario del cartellino: il club belga ha alzato le sue richieste di 5 milioni, da 25 a 30.

Al momento l’Inter non ha formulato ancora una proposta ufficiale, mentre sta lavorando ad un possibile accordo con l’entourage del giocare: “Si è presa però del tempo per valutare se e come presentarsi alla porta del club”.

Il club nerazzurro continua a valutare la sua candidatura:

“Il profilo intriga, tra giovane età (22 anni da compiere il prossimo 3 settembre) e caratteristiche tecniche, ma si tratta comunque di un giocatore che dovrebbe fare il salto dal campionato belga alla Serie A. Significa che avrebbe bisogno di un periodo di adattamento. Insomma, se sarà effettivamente lui il prescelto, occorre ridurre al minimo i rischi”.

Il gioco a rialzo dell’Union Saint-Gilloise non piace all’Inter, che ha fatto recapitare il messaggio anche agli agenti di Khalaili:

“L’idea è che, nel momento in cui dovesse aprirsi concretamente la trattativa, anche l’esterno israeliano, che ha comprensibilmente una grande voglia di Italia, dovrà dare il suo contributo per facilitare le manovre nerazzurre e, soprattutto, per ottenere un prezzo più favorevole”.

L’Union Saint-Gilloise dovrà versare il 15% del ricavato al Maccabi, ovvero la squadra dove ha completato il suo percorso nel settore giovanile e dove ha debuttato tra i professionisti.